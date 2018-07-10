Похороны Андрея Бессонова. Как погиб чемпион

Сегодня похоронили 19-ти летнего мотогонщика, чемпиона Украины по мотокроссу Андрея Бессонова. Парень погиб в результате досадного ДТП в самом центре Харькова. Его сбил автомобиль Тойота Прадо, когда юноша ехал на велосипеде по проспекту Правды. Проститься с чемпионом сегодня пришло более сотни человек

Виталий Бессонов, дядя погибшего Андрея

Сегодня его приехало поддержать очень много близких, спортсменов с разных городов СНГ, России, даже Молдова есть. С разных городов тренера, спортсмены его. Ну, ребята с которыми он гонялся

Антон Лозовой

Дружили. Мы вместе ездили на гонках, выступали в одном классе. На некоторых гонках соревновались друг с другом я его давно очень знаю уже

По словам свидетелей, внедорожник двигался во встречном направлении, и сбросив скорость начал поворачивать. Автомобиль зацепил парня, тот начал падать, но женщина-водитель будто бы вместо тормозов нажала на газ и протянула спортсмена еще с десяток метров. От полученных травм Андрей умер в карете скорой помощи

Ольга Грабар, ст. инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области

Водій іномарки перебувала на місці пригоди і нікуди втікати не збиралася. Інформація про подію була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За ч. 2 ст.286 ККУ.

Родители Андрея до сих пор не могут поверить в то, что сын погиб. Трагедия перечеркнула еще и хорошую карьеру молодого спортсмена, он побеждал в Бельгии, Испании и Голландии. Юноша имел собственный именной датчик на соревнованиях и был в десятке на чемпионате Европы в прошлом году

Ольга Бессонова мать погибшего чемпиона

Он настолько на трассе аккуратно ездил – это джельтенмен был. Потому что много ездят агрессивно, сбивают. Он никогда этого не делал. Это джентельмен был и на трассе, и в жизни, и везде

Андрей Бессонов, отец погибшего чемпиона

Он упал там сильно и сожалению не пострадал, почему к сожалению, если бы он пострадал на чемпионате в сумах он бы не мог тренироваться на велосипеде 6 июля а восстанавливался бы так после этой травмы он очень сильно упал пошел дождь он боролся за первую позицию и при выходе на трамплин у него слетел руль , слетела рука, он полетел голова ноги и перевернулся и мотоциклом сверху ударило и ему почем-то повезло

Между тем, родственники погибшего надеются на справедливое расследование дела. И уверяют, женщина, которая была за рулем внедорожника, даже не пришла на допрос к следователю

