Трое умерших за сутки и 33 новых заболевших: ситуация с СOVID-19 на Харьковщине

Харьковчане вторую неделю подряд живут в режиме ослабленного карантина. Самым ожидаемым событием называют открытие метро и восстановление работы междугородного транспорта, а также возможность больше гулять в парках и скверах. Маски горожане надевают преимущественно в помещениях и местах скопления людей, на улице почти не используют. Пенсионеры, которые в группе риска говорят - после снятия определенных ограничений все равно стараются больше находиться дома.

Артур:

Весна, хочу дышать свежим воздухом. В особых местах, где необходимо, да, хотя больше, чтобы окружающие меньше беспокоились, кто-то за это переживает.

Владимир:

Как провели карантин - дома сидели. Благо, что магазин 50 метров от дома, выходили за покупками. Сейчас то же самое всё.

Людмила:

Я пользуюсь маской, на улице я её не одеваю, если захожу в учреждение, или в магазин. Обязательно одеваю маску, когда на рынок, в офисное здание - тоже одеваю маску. Людям стало легче, когда метиро пустили, я наблюдала, что транспорт был переполнен, это ужасно. Была больше вероятность заразиться, когда метро работает - намного лучше.

За последние сутки в области умерло 3 человека и подтверждено 33 случая инфицирования коронавируса. Тесты оказались положительными у жителей Харькова, а также Боровского, Волчанского, Первомайского, Сахновщинского, Чугуевского и Харьковского районов. Несмотря на рост количества больных, по словам губернатора Алексея Кучера, ситуация в области контролируемая.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Усього у нас в області 946 осіб, 41 особа, на жаль, загибла. За вчора було проведено 446 тестів. Якщо в порівняння виходячи із пропорції кількості населення і кількості захворілих - ми дуже пристойно виглядаємо.

В больницах с COVID-19 сейчас находятся больше 200 человек. В реанимации - двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, четверо - в кислородной поддержке, в маске. Побороли болезнь в регионе более 300 человек.