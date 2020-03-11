ВООЗ: коронавирус - это глобальная пандемия

Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией. Согласно критериям организации, пандемией можно считать распространение нового заболевания в мировых масштабах. Как отметил глава ВОЗ Адхан Гебреесус, это первая пандемия, вызванная коронавирусом.

По состоянию на 11 марта в мире зарегистрировано более 117 000 случаев заболевания коронавирусом, 4131 из них - смертельные. При этом господин Гебреесус подчеркнул, что более 90% всех случаев приходятся всего на две страны. По его словам, представители 81 страны до сих пор не заявляли о заражении своих граждан коронавирусом, еще в 57 странах речь идет о менее 10 заболевших.