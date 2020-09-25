В районе Центрального рынка - масштабный пожар: загорелось нежилое здание (видео)

На улице Чеботарской в районе Центрального рынка сегодня около 21:30 произошел масштабный пожар.
Загорелось нежилое здание, которое расположено почти напротив автостанции.
Как сообщили в ГСЧС, информация о пожаре поступила службу спасателей около часа назад.
Вызов поступил от соседей, которые заметили пламя.
По их словам, в этом здании, которое было частично без крыши, последнее время обитали бездомные.
Здание относилось к нежилому фонду.
Соседи неоднократно жаловались на этот нежилой фонд. Под открытым небом жили бездомные. Они разводили костры. Жильцы соседних домов говорят, что слышали взрыв, а затем огонь быстро поднялся вверх.
Оно было все охвачено огнем на площади 300 кв.м.
Сейчас на месте работают пожарные, которые пожар локализовали и водой проливают все задымления.
Конструкция дома - деревянные конструкции остатков крыши и прослойки стен - поспособствовала распространению огня.
Информация о пострадавших уточняется.