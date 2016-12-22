 

"Я послала ему посылку на день Св.Николая, он ее получил, есть фото, где он лежит убитый"- в Дергачах прощались с Романом Радивиловым

22 декабря 2016 г. 16:22
Автор: Наталья Белокудря
260 просмотров

Роман Радивилов и Александр Карпенко жили по -соседству. Их родители дружили, а младший Роман относился к старшему Саше почти как  к брату, слушался его во всем. Потом уже взрослыми мужчинами они встретились на войне. Вместе были в Песках, защищали Донецкий аэропорт. В 2015 году  Роман получил ранение и две контузии, но все равно рвался в зону боевых действий. Хотя, говорит Александр Карпенко, он уговаривал его остаться в родных Дергачах, помочь в воспитании молодежи, но полтора месяца назад  Роман,  обратился с просьбой отправить его в 54 бригаду, на фронт:

Александр Карпенко, старший сержант 95 аэромобильной бригады

18 грудня 2016 року, в бою на  Світлодарьскій дузі був розстріляний в упор з крупнокаліберного пулемета. Балакав я з другом Баєм, получилось так , що 16-17 були маленькі обстріли, вони їх одбили, а 18 числа в 5:45 пішов прорив, і пішли гради,і Ромино подразделение було в середині якраз

Без  сына и любимого остались мама и девушка Романа. Попрощаться с настоящим героем пришла и первая учительница Романа - Валентина Кочегарова. Она говорит мальчишка  всегда был искренним и очень добрым:

Валентина Кочегарова , первая учительница Романа Радивилова

Роман десь півтора роки тому він приходив до мене в гімназію, після того як відбувався бій у Пісках, він приходив до мене в школу. Сів за свою парту, очі у нього убли дуже і дуже сумні. Ми разом, у мене тоді був перший клас, поспілкувалися, згадали дитинство.

Волонтер Наталия Шатилова, одной из первых узнала о гибели земляка.  Накануне Дня Святого Николая она отправила посылку ребятам на нулевой рубеж, но вкусности им уже не пригодились:

Наталья Шатилова, волонтер

я так розрахувала, я відіслала йому посилку на святого миколая, щоб він отримав,і він отримав її, є фото на фейсбуці, де вин лежить уже вбитий, над ним схилився друг Бай, і поряд лежить посилка вони так її і не відкрили

Никого из нынешних побратимов Романа Радивилова, которые сейчас находятся под минометным огнем сепаратистов, на похоронах не было. Они просто не могут покинуть позиции, но проводить воина в последний путь собрались жители  родного города, родственники, друзья. Романа Радивилова похоронили  на Аллее Славы, у памятника воинам, погибшим во Второй мировой войне:
В Дергачах объявлен трехдневный траур.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.