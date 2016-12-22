"Я послала ему посылку на день Св.Николая, он ее получил, есть фото, где он лежит убитый"- в Дергачах прощались с Романом Радивиловым

Роман Радивилов и Александр Карпенко жили по -соседству. Их родители дружили, а младший Роман относился к старшему Саше почти как к брату, слушался его во всем. Потом уже взрослыми мужчинами они встретились на войне. Вместе были в Песках, защищали Донецкий аэропорт. В 2015 году Роман получил ранение и две контузии, но все равно рвался в зону боевых действий. Хотя, говорит Александр Карпенко, он уговаривал его остаться в родных Дергачах, помочь в воспитании молодежи, но полтора месяца назад Роман, обратился с просьбой отправить его в 54 бригаду, на фронт:

Александр Карпенко, старший сержант 95 аэромобильной бригады

18 грудня 2016 року, в бою на Світлодарьскій дузі був розстріляний в упор з крупнокаліберного пулемета. Балакав я з другом Баєм, получилось так , що 16-17 були маленькі обстріли, вони їх одбили, а 18 числа в 5:45 пішов прорив, і пішли гради,і Ромино подразделение було в середині якраз

Без сына и любимого остались мама и девушка Романа. Попрощаться с настоящим героем пришла и первая учительница Романа - Валентина Кочегарова. Она говорит мальчишка всегда был искренним и очень добрым:

Валентина Кочегарова , первая учительница Романа Радивилова

Роман десь півтора роки тому він приходив до мене в гімназію, після того як відбувався бій у Пісках, він приходив до мене в школу. Сів за свою парту, очі у нього убли дуже і дуже сумні. Ми разом, у мене тоді був перший клас, поспілкувалися, згадали дитинство.

Волонтер Наталия Шатилова, одной из первых узнала о гибели земляка. Накануне Дня Святого Николая она отправила посылку ребятам на нулевой рубеж, но вкусности им уже не пригодились:

Наталья Шатилова, волонтер

я так розрахувала, я відіслала йому посилку на святого миколая, щоб він отримав,і він отримав її, є фото на фейсбуці, де вин лежить уже вбитий, над ним схилився друг Бай, і поряд лежить посилка вони так її і не відкрили

Никого из нынешних побратимов Романа Радивилова, которые сейчас находятся под минометным огнем сепаратистов, на похоронах не было. Они просто не могут покинуть позиции, но проводить воина в последний путь собрались жители родного города, родственники, друзья. Романа Радивилова похоронили на Аллее Славы, у памятника воинам, погибшим во Второй мировой войне:

В Дергачах объявлен трехдневный траур.