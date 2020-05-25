Четырех курсантов харьковского университета проверяют на коронавирус

25 мая 2020 г. 14:19
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Сегодня, 25 мая, в харьковском госпитале четыре курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба пройдут ПЦР-тестирование после предварительно подтвержденного коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе университета. 

В вузе рассказали, что сначала курсантов протестировали перед убытием на летно-врачебную комиссию в Винницу. Результаты первых исследований от 23 мая показали положительный результат у четырех человек. Второй анализ курсантам и тем, кто с ними контактировал, осуществляли экспресс-тестами. Результаты всех - отрицательные. Теперь ждут данных третьего исследования.

Курсанты изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем. Состояние их здоровья удовлетворительное, клинические проявления заболевания отсутствуют.

 

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