Правда или ложь? Судебное разбирательство между бывшим кондуктором и троллейбусным депо

Истец - троллейбусное депо номер три, пытается опровергнуть заявление одного из своих бывших работников.

Кондуктор Сергей обратился за помощью к СМИ, потому что его заставляли в случае невыполнения плана по продаже билетов вносить в кассу свои средства.

Эта информация, собственно, и возмутила руководство депо №3.

Алина Голосная, юрисконсульт предприятия «Троллейбусное депо № 3» Ми подали позов до суду про захист ділової репутації підприємства і оспорювання тим же аналогічним способом, яким вона була поширена. На нашу думку, ця інформація була недостовірною, тобто не відповідає дійсності. Ми вважаємо, що кожна людина, згідно Конституції, має право на свободу слова, але це право не повинно протиречити обов язку не розповсюджувати інформацію, яка ганьбить ділову репутацію, честь, достоїнство , як фізичної особи так і юридичної особи.

О денежной компенсации речь не идет, уверяет юрисконсульт.

От мужчины требуют лишь отказаться от собственных слов, но он, в свою очередь, уверяет, этого сделать не может. Ведь сказал правду.

Сергей пришел в редакцию новостей АТН еще в октябре. На тот момент он работал кондуктором уже почти два года.

Но, по его словам, последние два месяца были просто невыносимыми. Дело в том, рассказал человек, в депо начали настаивать на том, чтобы после каждой рабочей смены Сергей приносил определенную сумму от продажи талонов.

Он принес с собой бумаги, по его мнению, подтверждали эти слова.

После того, как об этом узнало руководство троллейбусного депо №3, объясняет он, работать там стало совсем невозможно.

Сергея отправили на другой маршрут, а потом он заболел, все произошло из-за нервов, уверяет человек. После выхода с больничного Сергей уволился.

Сергей, ответчик Там может, юрист говорит, что я неправдивую информацию дал. Так вот это неправда, я всю правду сказал, что за эти два месяца заставляли докладывать план из своих кошельков. Даже мама мне помогала, потому что, чтоб не это…

Сейчас мужчина ищет новую работу, но из-за иска, что на него подали бывшие работодатели, сделать это не просто, признается Сергей.

Ведь приходится тратить время на бумаги и хождение по судам, которые еще и переносят.

Например, как сегодняшнее заседание, которое перенесли, потому что представитель истца не предоставила полномочия для участия в судебном процессе, то есть пришла без доверенности, объясняет Владимир Русенко, представитель Сергея.

Теперь рассмотрение дела перенесено почти на месяц.