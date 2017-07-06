Злоключения автомобилистов на улице Луи Пастера

Разбитая ходовая и пробитое колесо. Косметический ремонт дороги по Луи Пастера шокировал автомобилистов. Вначале работники нанесли разметку, а поверх нее засыпали ямы щебнем.

Автомобильная дорога по улице Луи Пастера похожа больше на направление движения, на которой ямы перемежаются с выбоинами. Автолюбители говорят, что здесь уже который год не проводятся ремонтные работы. Водители вынуждены снижать скорость и, буквально, перекатываться по аварийным местам.

На прошлой неделе автомобилисты увидели тут ремонтников. Говорят, понадеялись, что дорожники наконец отремонтируют улицу, но те лишь нанесли разметку.

Станислав, автомобилист:

Ехал в пятницу, увидел новую разметку. Удивился. В шоке, в жизни её тут не было. Ну, чуть-чуть подразогнался и попал в яму.

В итоге такой именно косметический ремонт дороги обошелся Станиславу разбитой ходовой частью автомобиля и пробитым колесом. Правда еще через сутки автомобилисты увидели, что дорожники приступили к новым работам на Луи Пастера. Правда, не менее странным - теперь заспыпали ямы уже поверх новенькой разметки.

Роман, автомобилист:

Приехали коммунальщики, взяли какой-то непонятный щебень. Хотя в данном случаи, по технологии ремонта дорог, здесь должен быть асфальт. Здесь какой-то непонятный щебень, который через, ну неделю, максимум две, его уже здесь не будет.

Сколько на псевдоремонт потрачено денег из бюджета ни автомобилистам, ни новостям АТН выяснить не удалось. В департаменте по связям с общественностью горсовета сообщили, что в 2017 году ремонтные работы в принципе были не запланированы.

