Соблюдают ли водители автобусов новые требования перевозки пассажиров: рейд патрульной полиции

Владимир, водитель автобуса который курсирует от Пятихаток до Госпрома. Сегодня взял в салон автобуса 17 пассажиров, а не 10.

В своих действиях - вины видит, ведь несколько раз предупредил людей об ограничениях.

Владимир Коломиец, водитель автобуса

Если я беру на этой остановці 10 человек, я не могу проїхать по поселку Пятихатки. Остальных людей, чем они будут? Ето будет бунт илі еще що нібудь. Іле, как щас модно сказать «акакаліпсіс»

На водителя патрульные составили административный протокол. Говорят, перевозчики на предостережения реагируют по-разному.

Еднари Катамадзе, инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП в Харьк.обл.

Ще був водій цієї організації, який на остановці громадського транспорту, почав грузити громадян України у розмірі 15 чоловік. Я зайшов, попросив його висадити людей. На що він почав відмовчуватись та закривати двері

В это же время перевозчики говорят, на этом маршруте курсирует 8 автобусов, если у них будет до 10 человек - не смогут справиться с пассажиропотоком. Поэтому люди не попадут на работу и сорвут зло именно на водителях.

Рафик Гадиров, гендиректор фирмы "Немо"

Делается с водителя виноватого. И, как будто, в постановлении написано, что за это отвечает водитель. Да ничего подобного! Водитель не отвечает за это. У водителя самая главная обязанность – это безопасность движения. А почему это полицейский не заходит в автобус и на 11-го человека не может написать этот протокол

С 17 марта, вступило вступило в силу постановление Кабинета министров, патрульные полицейские передвигаются по городу и обнаруживают подобные правонарушения. На остановках общественного транспорта проводят профилактические мероприятия. Предупреждают об опасности и водителей, и пассажиров.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьк.обл.

Патрульна поліція почала складати адміністративні протоколи за статтею 44, прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише на тих водіїв, які систематично не дотримуються зазначених в даній постанові обмежень. Також, які не реагують на зауваження поліцейських, які відмовляються адекватно реагувати на зауваження

За нарушение правил и норм карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.