В харьковском приюте для животных появился «обниматель»

Новая необычная должность появилась в харьковском Центре обращения с животными - «обниматель животных».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как рассказали на коммунальном предприятии, харьковский приют для животных первым в Украине ввел должность «pethugger», что с английского переводится как «обниматель животных».

В обязанности специалиста входит не только дарить кошкам и собакам заботу и ласку, но и помогать кинологам в дрессировке и адаптации животных к общению с человеком.

«Социализация животного, которое всю свою жизнь обитало на улице, - это неотъемлемая часть работы сотрудников приюта. Каждому воспитаннику приюта надо уделять много внимания, играть с ним, воспитывать и самое главное - это научить доверять людям», - подчеркнули в центре.

По данным горсовета, новую должность заняла харьковчанка Екатерина, которая в течение последних двух лет почти каждый день посещала приют в качестве волонтера. Девушка рассказала, что мечтала работать с животными еще с детства.

В 2019 году Екатерина окончила школу волонтеров при Центре обращения с животными, где научилась азам дрессировки, правильного воспитания и поведения с животными.

Как отмечается, что в 2020 году специалистов по «обниманию животных» планируют ввести в приютах и в других городах Украины.