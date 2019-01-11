В Украине стартовала президентская избирательная кампания. Изберут ли главу государства с одного тура? Мнения политологов

Очередные выборы Президента Украины назначены на 31 марта. Второй тур - в случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% - состоится 21 апреля.

И, скорее всего, говорят эксперты, главу государства будут все-таки выбирать в два тура, так как явного лидера общественных мнений нет.

Уже с 31 декабря кандидаты могут регистрироваться в Центризбиркоме.

Но пока свои документы подали только 5 политиков, среди которых известный разве что лидер взаимопомощи Андрей Садовой. Никто из серьезных игроков - а опросы прогнозируют выход во второй тур действующему президенту Петру Порошенко, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и комику Владимиру Зеленскому, - официально свой статус кандидата до сих пор не зарегистрировал.

Хотя в кампанию они давно вступили, и Харьков может стать для них важной ареной.

В первую очередь на поддержку электората здесь рассчитывает действующий Президент. Причем, говорят политологи, не только за счет собственного рейтинга - за него «играют» и мэр, и глава областной администрации.

Игорь Полищук, политолог

У нас есть такая тенденция, что люди более позитивно оценивают ситуацию на местах, в городе, в области, нежели ситуацию в Украине в целом. И имеет очень большой рейтинг доверия и губернатор, и мэр. Для многих людей не определившихся или тех кто 50 на 50, это важно.



Юлия Биденко, политолог

Я передбачаю, що явка буде одной із найнижчих в Харкові за історію України, крім того, буде богато залежати від того, хто може мобілізувати той еклеторат, який голосує як лідер або очільник. Й тут стався такий пилотний проект зрощення політично протилежних сил(формально), але це дуже прагматична машина для голосування, яка дозволяє консолідувати можливості обласного административного ресурсу з міським.

Тот факт, что в поддержку действующего президента в той или иной степени будет направлен админресурс, говорит о том, что и результаты регионалов в этом году в Харьковской области будут гораздо скромнее.

Кроме того, в минус бело-голубым кандидатам сыграет их разобщенность. Уже сейчас о своем участии в президентской гонке заявили Юрий Бойко как представитель пророссийско-медведчуковского крыла, Александр Вилкул, которого поддержал и Добкин, как группа Ахметова, и харьковчанин Евгений Мураев проекту "Наши".

Кроме того, и сам Михаил Добкин заявлял о президентских амбициях, которые, говорят эксперты, в этом году он, может, и не будет пытаться воплотить.

Поэтому, говорят эксперты, хотя регионалы безусловно соберут в Харькове свои голоса, взять всеукраинский реванш у них уже не получится.

Игорь Полищук, политолог

Это был чисто бизнес-проект, который много аккумулировал - финансы, админресурс, организационный. Сегодня этого центра нет, и был один лидер – Янукович. Сегодня они растащили наследство по разным квартирам, и разные «лидеры» примеряют на себя шапку Мономаха. Поэтому сегодня и такая ситуация: многие бы хотели стать новым «Януковичем», который электорат этот удерживают, но они не могут. У них нет админресурса, это решающий фактор.

Кроме того, отмечает политолог Юлия Биденко, среди тех харьковчан, кто голосовал раньше за регионалов, было немало тех, кто просто не хотел ссориться с местной и центральной властью из-за бизнеса, и теперь они точно - не избиратели Оппоблока.

Также важен тот фактор, что многие харьковчане после 2014 года получили национальную самоидентификацию.

Другое дело, что часть из них успели уже и разочароваться в проводимых реформах. И они либо совсем не пойдут на выборы, либо будут искать альтернативу действующему президенту. И тут у них выбор от Зеленского до Тимошенко, которая успела подобрать даже бывший электорат коммунистов, считают эксперты.

Юлия Биденко, политолог

Є умовне ядро, яке голосувало за неї з 2002 року, й які є дійсно прихильниками, люди націоналістично-соціалістично орієнтовані, це люди похилого віку, але прирост саме її електорату зараз відбувається за рахунок тих, хто розачарувався у діючий владі, й при цьому не був ніколи прихильном партії регіонів.

Что касается правых и демократических сил, то их успех на Харьковщине, говорят эксперты, традиционно будет невысоким. В том числе и из-за их разобщенности.

Так, сейчас около 20% горожан готовы голосовать именно за национально ориентированные силы.

Другой вопрос в том, кто из них придет на выборы: как говорят политологи, преграда здесь - разочарование и отсутствие новых альтернатив.