Минюст не будет увольнять работников Алексеевской колонии, осужденные которой заявили о пытках

Министерство юстиции не видит оснований для принятия "управленческих решений" по результатам ситуации в Алексеевской исправительной колонии. Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
В ведомстве отметили, что 11 февраля в Харьковской области с рабочим визитом находился заместитель министра юстиции Виталий Василик. Он посетил ГУ "Алексеевская исправительная колония (№25)", где осмотрел производственную зону, комнаты длительных свиданий, магазин для осужденных, медицинскую часть, отделение социально-психологической службы и спортивный зал. Также Василик пообщался с осужденными.
"Эта колония наполнена, здесь работает производство по всем формальным и статистических показателях у руководства Министерства юстиции нет вопросов, - отметил Валентинович. - Есть вопросов много в Уполномоченного по правам человека, правозащитников относительно методов и условий работы. Сейчас я не вижу оснований для того , чтобы принимать какие-то управленческие решения, но мы знаем, что в правоохранительных органах есть соответствующие уголовные производства и ждем результатов ".
Как сообщили в межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний, начальника Алексеевской колонии Эдуарда Рыженко уже отстранили от должности.
Напомним, что отдельные заключенные в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" попытались дестабилизировать оперативную обстановку. Осужденные, отбывающие наказание, заявили о пытках и изнасиловании. В Харькове начато расследование по факту превышения служебных полномочий в Алексеевской исправительной колонии. Позже Генпрокуратура открыла новые уголовные производства по факту пыток осужденных.