Минюст не будет увольнять работников Алексеевской колонии, осужденные которой заявили о пытках

Министерство юстиции не видит оснований для принятия "управленческих решений" по результатам ситуации в Алексеевской исправительной колонии. Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

В ведомстве отметили, что 11 февраля в Харьковской области с рабочим визитом находился заместитель министра юстиции Виталий Василик. Он посетил ГУ "Алексеевская исправительная колония (№25)", где осмотрел производственную зону, комнаты длительных свиданий, магазин для осужденных, медицинскую часть, отделение социально-психологической службы и спортивный зал. Также Василик пообщался с осужденными.