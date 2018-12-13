Тимошенко: Во власти должно быть больше молодежи

Глава партии «Батьківщина» убеждена, что возвращение мира в Украину – это первоочередная задача, которая будет стоять перед новым президентом. Об этом она заявила на Всеукраинском молодежном форуме, во время которого его участники выработали совместный план развития Украины после выборов 2019 года.

Победный мир на условиях Украины, по словам Юлии Тимошенко, обеспечат переговоры в формате «Будапешт плюс» и сильная контрактная армия по стандартам НАТО.

Политик также заявила, что не менее важная задача – сделать так, чтобы молодежь хотела работать и развиваться в собственной стране. Для этого, по ее словам, нужно обеспечить украинцев доступным жильем, работой и достойными зарплатами. Одним из инструментов достижения этих целей будет новая стратегия для Национального банка Украины.

«Мы поменяем всю жизнь страны: начиная от стабильности курса гривны и заканчивая правильной системой кредитования», - сказала Тимошенко.

Кроме того, считает она, что во власти должно быть больше молодежи. Чтоб этого добиться, отметила политик, нужно внести изменения в избирательное законодательство, понизив проходной барьер. Тимошенко подчеркнула, что такие шаги эффективно повлияют на всю систему власти в Украине.