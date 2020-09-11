В Харькове полиция забрала из неблагополучной семьи троих детей

В Харькове правоохранители изъяли из неблагополучной семьи троих детей.

ОБ этом сообщили в отделе Ювенальной превенции Немышлянского ОП ГУНП в Харьковской области.

По информации руководства одной из школ района, трое детей, 2005, 2010 и 2013 рождения, проживающих в одной семье, систематически не посещают занятия в учебном заведении.

10 сентября во время проверки данной информации полицейские обнаружили, что дети проживают в антисоциальных условиях.

В результате этого сотрудники ювенальной превенции совместно с полицейскими по противодействию домашнего насилия трех детей временно изъяли из семьи и направили на обследование в больницу.

В отношении матери детей решается вопрос о привлечении к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей.

Сейчас полицейские проводят проверку семьи.