В Харькове полиция забрала из неблагополучной семьи троих детей

В Харькове правоохранители изъяли из неблагополучной семьи троих детей.
ОБ этом сообщили в отделе Ювенальной превенции Немышлянского ОП ГУНП в Харьковской области.
По информации руководства одной из школ района, трое детей, 2005, 2010 и 2013 рождения, проживающих в одной семье, систематически не посещают занятия в учебном заведении.
10 сентября во время проверки данной информации полицейские обнаружили, что дети проживают в антисоциальных условиях.
В результате этого сотрудники ювенальной превенции совместно с полицейскими по противодействию домашнего насилия трех детей временно изъяли из семьи и направили на обследование в больницу.
В отношении матери детей решается вопрос о привлечении к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей.
Сейчас полицейские проводят проверку семьи.