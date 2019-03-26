Выстояли 20 лет назад, теперь - снова под прицелом "титушек". Предприниматели жалуются на политическое давление

Рынок, который не только выстоял в 90-е, но и предоставил шанс заработать тысячам горожан, теряет своих покупателей. Главная причина, по мнению предпринимателей, расшатывание ситуации внутри торгового центра Барабашово. В последнее время в работу рынка постоянно вмешиваются так называемые "титушки", говорят они. Опасаются, что разборки могут вскоре вовсе лишить заработка предпринимателей..

Владимир Корыстин, предприниматель рынка "Барабашово":

Вот уже время 11 часов, а еще мы не продали ни одной позиции товара. А если смотреть раньше, лет пять назад, то здесь вот негде было повернуться в этом магазине.

Среди предпринимателей «Барабашово» - много участников боевых действий, которые защищали Украину в сложные времена. Из-за расшатывания ситуации они тоже несут значительные убытки, хотя добросовестно платят за аренду и услуги рынка.

Владимир Тараненко, участник АТО:

Я несу большие убытки. Во-первых, я проплатил уже 2 месяца за это торговое помещение, я не могу сейчас торговать. Плюс был закуплен товар, который тоже просто лежит на складе.



Олег Черкашин, предприниматель "Барабашово":

Рынок идет навстречу тем, кто защищал Украину, и выделяются торговые места для ведения предпринимательской деятельности тем, кто вернулся с войны и хочет реализовать себя в бизнесе. Заполитизированность ситуации на рынке делает это невозможным на сегодняшний день.

Из-за раскачивания ситуации покупатели начали выбирать другие харьковские рынки, несмотря на то, что выбор товаров на "Барабашово" значительно шире, чем в других местах.