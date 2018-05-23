Партия "Национальный корпус" открестилась от ГО "Східний корпус". В чем причина вражды бывших соратников?

Сообщение об отделении политического движения "Нацкорпус" от общественной организации "Схидный корпус" появилось сегодня на официальной странице приемной народного депутата Андрея Билецкого.

Напомню, ОО "Cхидный корпус" было создано в Харькове Олегом Ширяевым - организация носила одноименную название, как и рота спецназначения в составе правоохранительных структур.

За время своего существования "Схидный корпус" получил довольно противоречивую репутацию. Судя по опросам, у харьковчан сложились разные взгляды относительно его деятельности.

Одни остаются уверены в том, что это патриотическое движение, которое несет положительные перемены в сознание молодежи - многочисленные националистические акции, пикетирование коррумпированных учреждений, посещение детских домов, организация различных турниров или спортивных соревнований.

Другие же убеждены, что это лишь "обертка", а под "патриотическими лозунгами" молодые люди занимаются вымогательством денег, вымогательством, контрабандой бензина и разрешением споров путем применения силы и оружия.

Так, люди из окружения Ширяева были замечены в ряде скандальных и громких эпизодов, вроде конфликта на Сумской между кафе и владелицей квартиры из-за выхода на балкон, стрельбы на проспекте Победы, погрома площадки киношников на территории политеха, выяснения отношений в центре города с антимайндановцами, массовых драк с полицейскими, срывов футбольных матчей, разборок в районе парка Машиностроителей и еще многое ...

Именно потеря доверия единомышленников к Ширяеву из-за преследования последним личных коммерческих интересов и стала поводом для исключения его из рядов националистов ещё осенью 2017го года, рассказывает Максим Жорин.

А опубликованная сегодня позиция, по мнению руководства политической силы, должна довести до как можно большего количества людей, находящихся в этих, на первый взгляд, похожих организаций различные пути и цель.

Максим Жорин, экс-командир полка Азов, председатель Восточного крыла сил политпартии "Национальный корпус"

Насправді наші шляхи розійшлимся набагато раніше. Але через те, що Олег Ширяєв, по сьогоднішній день, разом зі своїм оточенням займається тіньовими справами, якимось дрібним криміналом та подібними речами, і це все ототожнюють та думають, що це також і наші справи, тому ми вимушені були сьогодні заявити, що ми ніякого відношення до нього не маємо. Адже він обрав для себе якісь комерційні напрямки і їми й займається

Однако, сам Олег Ширяев, комментируя сегодняшние события в информационном пространстве, назвал заявления бывших соратников не обоснованными выдумками. И объясняет всё личным конфликтом с нардепом Андреем Билецким, который сейчас является лидером "Национального корпуса".

Олег Ширяев, лидер движения "Східний корпус"

Такий сильний рух як "Східний копус" в лавах тоталітарної організації "Національний корпус" - вона їм не потрібна. Люди з власною точкою зору не потрібні Білецькому. По-третє, я вам зараз кажу: вони приїхали у Харків заблокували Безлюдівське карєроуправління та заблокували комунальне підприємство-постачальник.

Также Ширяев отметил, что он и его движение имеет собственную точку зрения, что довольно сильно отличается от лозунгов "Национального корпуса" сравнив их планы на будущее страны с тоталитарным советским прошлым.