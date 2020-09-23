Антисанитарные условия и отсутствие еды: на Харьковщине соцслужбы забрали у матери троих детей

На Харьковщине полицейские совместно с социальными работниками забрали из семьи троих детей. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время осмотра дома представители власти обнаружили ненадлежащие антисанитарные условия проживания и отсутствие нормального питания для малышей.

Проверку условий проживания семьи, где живут трое малолетних детей 1, 6 и 10 лет, провели инспектор ювенальной превенции Альбина Федоренко совместно с представителями службы по делам детей районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Нововодолажской государственной администрации по инициативе председателя Охочанского сельского совета.

В настоящее время детей временно забрали у матери – они находятся в Нововодолажской центральной районной больнице, где проходят медицинское обследование и, в случае необходимости, смогут получить лечение.

С 34-летней женщиной правоохранители провели профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос о дальнейшей судьбе детей.