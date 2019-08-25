 

На окружной дороге обрушился мост: движение перекрыто (видео)

25 августа 2019 г. 9:46
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Сегодня утромна участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин частично обрушилась часть автомобильного моста. 

По словам водителей, проезжавших по этому участку дороги сразу после обрушения, движение шло только по одной полосе. 

В настоящий момент движение транспорта перекрыто. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, сообщение об обрушении моста поступило в 8:46. 

Пострадавших нет. Информация о происшествии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. 

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

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