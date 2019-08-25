На окружной дороге обрушился мост: движение перекрыто (видео)

Сегодня утромна участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин частично обрушилась часть автомобильного моста.

По словам водителей, проезжавших по этому участку дороги сразу после обрушения, движение шло только по одной полосе.

В настоящий момент движение транспорта перекрыто.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, сообщение об обрушении моста поступило в 8:46.

Пострадавших нет. Информация о происшествии зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.