Отравление детей газом в Харькове: полиция открыла уголовное производство

20 февраля 2020 г. 16:05
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Ранее сообщалось, что в Харькове накануне вечером, 19 февраля, отравились бытовым газом три человека.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 19 февраля около 21:00 в дежурную часть Новобаварского отдела ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства в больницу доставлены трое детей в возрасте 4, 7 и 15 лет с признаками отравления.

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Для выяснения причин отравления следователем назначены экспертизы.         

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

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