Под Купянском военный грузовик врезался в опору моста: трое пострадавших

Сегодня ночью около 03:00 на трассе Чугуев-Купянск в опору моста врезался грузовик ЗИЛ 131 с прицепом, двигавшийся в колонне военной техники в направлении Купянска.

ДТП произошло на затяжном спуске перед железнодорожным мостом возле поселка Грушевка.

Как сообщил офицер информагентства Минобороны Дмитрий Чалый, с места аварии в больницу были доставлены трое военных: водитель грузовика и двое пассажиров.

По предварительной информации, состояние пострадавших удовлетворительное.

Обстоятельства устанавливаются.