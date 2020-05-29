Под Купянском военный грузовик врезался в опору моста: трое пострадавших

29 мая 2020 г. 11:55
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Сегодня ночью около 03:00 на трассе Чугуев-Купянск в опору моста врезался грузовик ЗИЛ 131 с прицепом, двигавшийся в колонне военной техники в направлении Купянска.

ДТП произошло на затяжном спуске перед железнодорожным мостом возле поселка Грушевка.  

Как сообщил офицер информагентства Минобороны Дмитрий Чалый, с места аварии в больницу были доставлены трое военных: водитель грузовика и двое пассажиров.

По предварительной информации, состояние пострадавших удовлетворительное. 

Обстоятельства устанавливаются.

 

 

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