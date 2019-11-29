В Албании произошло третье за неделю землетрясение

В Албании 28 ноября в третий раз за неделю произошло землетрясение. Об этом сообщает Балканская служба "Радио Свобода".

Первый подземный толчок был зафиксирован в 48 километрах от албанской столицы. Его эпицентр находился на глубине двух километров. Магнитуда от ударной волны достигла 4,9 балла.

Второй раз Албанию сотрясло через несколько минут. Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от Тираны, на глубине 10 километров. Магнитуда этого подземного удара составила 4 балла.

Напомним, 26 ноября Алания пострадала от землетрясения магнитудой в 6,4 балла. Тогда погибли порядка 40 человек, сотни были ранены.

В среду 27 ноября, в Албании произошло уже второе за сутки землетрясение, магнитуда которого была 5,5 балла.