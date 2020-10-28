Взрыв под Харьковом: 2 погибших, 9 пострадавших

Сегодня днем, 28 октября, около полудня прогремел взрыв в поселке Березовское Дергачевского района на газораспределительной станции.

По информации директора "Центра экстренной медицины и медицины катастроф", Виктора Забашты, 2 людей погибло, еще 9 - пострадали в результате взрыва. Из них двое получили ожоги - около 60%, их повезли в Харькове. Остальные - получили травмы разной степени тяжести, сообщил, Забашта.

На месте работают сотрудники ГСЧС, спасатели разбирают завалы, которые образовались после взрыва.

Как сообщили, в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, произошло разрушение здания ГРП и воспламенение газа.

В больнице скорой и неотложной помощи находятся 6 человек. Из них 2 - критичные, еще двое - в тяжелом состоянии, рассказал заведующий ожоговым отделением Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Аслан Цогоев.