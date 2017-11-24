В Харькове троллейбус без водителя вылетел с проезжей части

24 ноября 2017 г. 13:52
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Сегодня утром на кругу троллейбуса на проспекте Жуковского троллейбус 2 маршрута выехал с проезжей части, остановившись на середине склона.  

По предварительной информации, водитель вышел поправить токоприемник и, видимо, забыл зафиксировать троллейбус в неподвижном положении. 

Как сообщает директор Демартамента информации горсовета, задняя часть троллейбуса подлежит ремонту, водителя уволят. По словам Юрия Сидоренко, "возможно, это будет не единственным кадровым решением в данной ситуации. Харьковский городской совет твердо намерен привести в чувство хотя бы тех водителей, которые работают в сфере общественных перевозок. "

 

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