В ДТП под Чугуевом погибли шесть человек, из них двое детей

Сегодня около 21-00 на 22 км трассы Чугуев-Меловое в районе села Чкаловское с проезжей части слетел в кювет и перевернулся автомобиль Volvo - погибли двое детей и четверо взрослых.

По данным УПД ГУНП, машина двигалась со стороны Купянска в направлении Чугуева. Как сообщил ст. инспектор УПД Олег Никоненко, по неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья.

На месте аварии погибли шесть человек - двое мужчин, две женщины и двое детей. Один мужчина госпитализирован. Данные погибших и состояние пострадавшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.