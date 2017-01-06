 

В ДТП под Чугуевом погибли шесть человек, из них двое детей

06 января 2017 г. 0:44
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Сегодня около 21-00 на 22 км трассы Чугуев-Меловое в районе села Чкаловское с проезжей части слетел в кювет и перевернулся автомобиль Volvo -  погибли двое детей и четверо взрослых. 

По данным УПД ГУНП, машина двигалась со стороны Купянска в направлении Чугуева. Как сообщил ст. инспектор УПД Олег Никоненко, по неустановленным пока причинам водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в деревья. 

На месте аварии погибли шесть человек - двое мужчин, две женщины и двое детей. Один мужчина госпитализирован. Данные погибших и состояние пострадавшего устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа. 

 

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