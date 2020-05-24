В Минздраве рассказали, спасает ли загар на солнце от заражения коронавирусом

24 мая 2020 г. 11:22
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Сухая и жаркая погода не уничтожает новую коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается, защититься от заражения коронавирусом путем загорания на солнце невозможно, но лучшей защитой от инфицирования коронавирусом является социальная дистанция и личная гигиена, особенно, когда рядом есть больной коронавирусом или с симптомами COVID-19. 

"Загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса. Если рядом с вами больной COVID-19, помогут социальная дистанция и личная гигиена", - говорится в сообщении.

В сухом и горячем воздухе вирус ведет себя менее активно, пояснили в Минздраве.

"Такая погода, а также отсутствие осадков, губительно действуют на вирус. Однако полностью исчезнуть он не может", - отметили в МОЗ.

 
 

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