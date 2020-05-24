Wizz Air отсрочил возобновление украинских авиарейсов до середины июня

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air продлевает приостановление выполнения своих в/из Украины до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок действующих ограничений на путешествия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что пассажиры, бронирования которых изменились, будут автоматически уведомлены по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании.

120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение последующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

Сообщается, что пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что потребует больше времени для выполнения. Они получат отдельное электронное письмо с информацией о необходимых шагах по осуществлению перевода на банковский счет или банковскую карточку. И в этом случае они будут иметь право только на 100% возмещения от начального тарифа билета.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты. «Wizz Air приносит извинения за неудобства, вызванные ограничениями на путешествия, и уверяет, что безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются главным приоритетом авиакомпании», - добавили в компании.

Ранее, 20 мая Кабинет министров утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику, с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, также с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - прием и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.