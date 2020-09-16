Где харьковчанам найти беспроцентный кредит онлайн этой осенью?®

За время карантина многие микрокредитные организации (МФО) пересмотрели условия кредитования и отменили былую беспроцентную ставку для новых клиентов. Сегодня рассмотрим где все еще можно найти выгодные онлайн кредиты для тех? Кто ищет в сентябре.

Пересмотр правил связан с экономическим кризисом в Украине, вызванным пандемией коронавируса. В первую очередь, ограничения коснулись сотрудников МФО, которые потеряли работу. Далее пришли понижения кредитного лимита, повышение процентной ставки, и финал – отмена первого беспроцентного онлайн кредита. Под беспроцентным кредитом мы имеем в виду микрозаймы под 0,01%.

Сегодня выбор пал на Credit7, Качай Гроші и MyWallet. Чтобы получить кредит онлайн в одной из этих МФО достаточно иметь паспорт, ИНН, банковскую карту с минимальным балансом и наличие ежемесячного дохода. Также выбирайте сумму и термин кредитования рационально и избегайте оформление суммы, превышающей 60-65% от вашего ежемесячного дохода.

Credit7 (Кредит7) предоставляет микрокредиты гражданам Украины старше 18 лет. Первый беспроцентный займ возможен на сумму от 500 до 10 тысяч гривен. При повторных обращениях доступна та же сумма, но уже под 1,9%. Выбирая кредит онлайн в сентябре? Вы также можете выиграть один из новых iPad (акция действительна до конца месяца).

Качай Гроші предлагают микрокредиты от 500 до 10 тысяч гривен под 0,01% сроком до 15 дней. При последующих обращениях, вы сможете одолжить кредит онлайн уже до 15 тысяч гривен на срок до 30 дней. Сервис Качай Гроші работает круглосуточно и имеет гибкую программу лояльности для постоянных клиентов (актуальные для вас предложения и скидки можно найти в вашем личном кабинете). Пользуясь программой лояльности, с каждым новым онлайн кредитом ваша процентная ставка будет понижаться: от 2% до минимальных 1,5% в день.

MyWallet (МайВоллет) также выдает кредиты онлайн в режиме 24/7 и кредитует украинцев от 18 до 65 лет. Первый, беспроцентный займ доступен на сумму от 500 до 10 тысяч гривен на термин от 5 до 30 дней. При повторном кредитовании вам будут доступны максимум 15 тысяч гривен на срок до 30 дней под 1,9% в день. MyWallet также предлагает обширную программу лояльности для постоянных пользователей с возможностью сэкономить.

Чтобы найти больше примеров и подобрать для себе наиболее выгодный вариант, пользуйтесь платформами по подбору микрокредитов. Таким образом, вы сразу будете видеть все условия по каждому МФО и сможете подобрать самый лучший для себя кредит онлайн в кратчайшие сроки.