Гривня опять ослабла: курс валют

14 сентября 2020 г. 10:49
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах на утро понедельника, 14 сентября ослаб на 10 копеек - до 28,05 грн/долл. По отношению к евро украинская валюта снизилась на 10 копеек - до 33,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,80 грн за доллар, евро – 32,70 грн за евро.
 

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