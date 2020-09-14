Гривня опять ослабла: курс валют

Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах на утро понедельника, 14 сентября ослаб на 10 копеек - до 28,05 грн/долл. По отношению к евро украинская валюта снизилась на 10 копеек - до 33,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,80 грн за доллар, евро – 32,70 грн за евро.

