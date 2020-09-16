Харьковский бронетанковый завод готовится выполнить заказ Минобороны на 136 миллионов

Модернизированный боевой танк Т-80БВ - одна из новейших наработок Харьковского бронетанкового завода. Модель серийно поставляется в подразделения Вооруженных Сил Украины. Оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить время для модернизации имеющегося парка Т-80, рассказывают на заводе. Так же как и в случае с Т-64. Сейчас завод выполняет программу вместе с ГП "Завод имени Малышева" по модернизации Т-64 БМ2.

Вячеслав Стрелец, дир. ГП «Харьковский бронетанковый завод»:

Ми зараз заключаємо з ними договір, проводиться конструкторська робота, проводиться робота щодо оброблення корпусу. Буде встановлений сильніший двигун - машина буде сучасніша, буде сильніший двігатєль і система управления.

У предприятия есть заказы также по 13 единицам техники для проведения капитального ремонта. Проводится подготовка к выполнению этого контракта, говорят на заводе. Заказ - от Минобороны. Ориентировочная стоимость договора - 136 миллионов гривен. В областной администрации подчеркивают - объемы госзаказов для Харьковского бронетанкового завода необходимо увеличивать, чтобы предприятие могло прогрессировать.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

В цьому році по доходам підприємство збільшило надходження в порівнянні з 18-19 роками. Якщо відбудуться контракти, які плануються, то підприємство буде тільки прогресувати. 70 відсотків всіх надходжень ми маємо від промисловості. Нам необхідно зараз зміщувати акценти, підтримувати наших промисловців.

Еще один важный вопрос - привлечение молодежи к работе на заводе. Начинающих здесь готовы обучать военному ремонту, обещают социальный пакет и официальную зарплату. В последнее время молодые специалисты идут сюда активнее, но пока желающих все равно немного.

Сейчас на предприятии работает 398 специалистов. Расширение штата и повышение зарплаты будет зависеть от количества заказов в дальнейшем, отмечают на заводе.