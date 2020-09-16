Из-за COVID-19 мировая туриндустрия потеряла 460 млрд долларов

За первое полугодие 2020 года туристический поток в мире сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Причиной тому стало повсеместное закрытие границ и введение ограничений на поездки в связи с COVID-19. По подсчетам организации, всего не произошло примерно 440 млн международных поездок, в результате чего мировая туриндустрия потеряла 460 млрд долларов. Это приблизительно в пять раз больше, чем убытки международного туризма в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

Больше всего от ограничений пострадала Азия, там поток туристов за 6 месяцев сократился на 72%. В Европе он упал на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 57%, а в Америке на 55%.

В организации видят возможные позитивные сценарии прогнозов на 2021 год, в частности постепенные отмены ограничений на поездки. Большие надежды возлагают на появление вакцины и лечение болезни.

Уже сейчас все больше направлений снова стали открываться для иностранных туристов. По данным UNWTO, по состоянию на начало сентября в 53% пунктов назначения были отменены ограничения на поездки.

Вернуться к уровню 2019 года с точки зрения туристического потока у индустрии займет от 2 до 4 лет.