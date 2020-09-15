Крупные предприятия Харьковщины внесли в Госбюджет более 21 миллиарда гривен налогов

За восемь месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 21,6 млрд. грн. налогов, из них в августе – почти 4,8 млрд грн.

Об этом сообщила начальник Северного управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, передает пресс-служба харьковских налоговиков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,9 млрд. грн. (на 9,8%).

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 8,9 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 8,9%);

- 1,4 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 1,9 раза);

- 6,4 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 3 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,3 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 8,7%).