На Харьковщине разоблачили схему масштабных незаконных поставок продуктов в «ДНР»

На Харьковщине правоохранители блокировали схему незаконной поставки продуктов террористической организации «ДНР» на общую сумму более 8,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что ​​группа жителей Харькова и области по схеме так называемого «скрытого транзита» отгружали пищевую продукцию в адрес подставных иностранных фирм. После пересечения границы Украины эти товары незаконно попадали в «ДНР».

Сборы и налоги с реализованной на территории «ДНР» продукции платились в пользу квазигосударственных образований.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисах, складских помещениях и их автомобилях правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, а также черновые записи со сведениями о данной противоправной деятельности злоумышленников.

Участников противоправной схемы задержали, им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам уголовного дела.