На Харьковщине СБУ предупредила масштабную растрату во время тендерных закупок «Укрзализныци»

На Харьковщине Служба безопасности Украины во взаимодействии с региональным филиалом «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» предупредила нанесение ущерба государству почти 2,6 миллиона гривен.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.
Оперативники спецслужбы установили, что в августе этого года региональный филиал госпредприятия начал подготовку к открытым торгам по закупке передвижной электротехнической лаборатории.
Общая стоимость объявленного тендера составила 2 миллиона 580 000 гривен.
При анализе документации правоохранители обнаружили, что оба участника торгов не предоставили обязательные документы, подтверждающие соответствие заказанной продукции.
«Такая ситуация могла привести к поставке некачественной продукции и создавала потенциальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте», - отметили в СБУ.
После этого руководство регионального филиала «Южная железная дорога» приняло решение об отмене указанных открытых торгов.