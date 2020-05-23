Сегодня вступил в силу "банковский" закон

В Украине 23 мая вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения Нацбанка о национализации банков.

Накануне, 22 мая, документ, являющийся одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, был опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Согласно заключительным положениям, он вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Закон предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам относительно вывода банков из рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков из рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также усовершенствование механизмов возможного участия государства в выводе банка из рынка.

Ожидается, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков из рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

В частности, этот закон гарантирует неотвратимость вывода банков из рынка. В случае, если суд признает незаконным решение НБУ о выводе банка из рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Итак, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться. Фактически, закон разрешает убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные из рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах, в том числе Евросоюзе.