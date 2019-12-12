Слишком дорогой праздник. Город потратит на украшения к Новому году более 70 миллионов

Самый дорогой Новый год по-харьковски. Сумма, которую горсовет выделяет на украшения города к праздникам, увеличивается с каждым днем. Теперь к двум улицам "звездного неба" - Сумской и Пушкинской, которые обошлись городу в целом где-то в 35 млн гривен, более 6 миллионов на домик Деда Мороза, около 8 на новогоднее оформление площади Свободы и на 20 световых иллюминационных конструкций на нем добавляется еще 22 миллиона на декоративные фигуры на главных улицах города, рассказывает аналитик Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Вісім закупівель і дев'ята - гірлянди. З основних закупівель на майдані Конституції Санта Клаус на коні – 2,7 мільйони гривень, дерева-фонтани шість метрів висотою два дерева по 550 тисяч гривень і різні там світлодіодні фігурки, хмаринки, квіти, дерева-фонтани меншої висоти.

Например, вот эти цветочки, украшающие фонари напротив ХНАТОБа, стоят более 300 тысяч гривен за одну штуку.

Татьяна

Страшно дорого, тому й не подобається, бо оці ось квіти - це жах, може все остальне. І отой будиночок за несуразні кошти.

Ирина

Все понимают, что многовато, не все деньги идут именно на этот цветочек, но как по мне лучше, чем ничего.

Вот рабочие как раз собираются устанавливать новогоднюю арку со снеговиком в саду Шевченко, примерно одна такая красота обошлась городу в 150 тысяч гривен, всего таких будет 10 штук. Фигуры деревьев устанавливали тоже они.

- Чому так дорого коштують ось ці дерева? - Я не в курсе, дорого это или дешево или дешево - без понятия.

А вот этот огромный Санта на игрушечной лошадке, поселившийся на площади Конституции, обошелся в солидную сумму муниципальной казне - отдать за него пришлось более 2,5 миллионов гривен. У каркасной конструкции дежурит охранник, чтобы дорогущую фигуру никто не повредил.

- Ну, вас поставили охороняти, бо він дуже дорогий, правильно я розумію? - Наверно, да.

Всего на охрану всех новогодних украшений, например, на площадь Свободы город выделил где-то 200 тысяч гривен. Такие сказочные украшения и, собственно, суммы, которые на них тратят, харьковчан удивляют.

Ольга

Ну, вообще-то да, это очень много.

Александр

Багатувато, но хай буде. Есть проблеми но ми їх рішаєм потихеньку і живем, і празники празнуєм, і дідів морозів ставимо.

А специалисты Харьковского антикоррупционного центра заключают, что на украшения, установленные в городе до новогодних праздников, которые будут радовать глаз харьковчан чуть больше месяца, мэрия тратит больше 70 миллионов гривен, в то время как на реконструкции теплосетей, находящихся в катастрофическом состоянии, из бюджета выделяют примерно столько же.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

В 2019 році з бюджету було виділено на Харківські теплові мережі 401 мільйон гривень, але на реконструкцію з цих 400 мільйонів - 69. В 2020 на реконструкцію заплановано 95 мільйонів гривень, а загалом з бюджету 140 мільйонів гривень.

Узнать в горсовете, почему же так дорого обходится Харькову Новый год и планируют ли тратить еще деньги на украшение города, не удалось.