В 2020 году с банковских карт украинцев похитили более 86 млн грн.

В первом полугодии количество случаев мошенничества с банковскими картами украинцев увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«В первой половине 2020 банки сообщили о фиксации 47,5 тыс. таких случаев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 было зафиксировано 34,7 тыс. случаев на общую сумму 72, 6 млн грн. В общем объеме всех операций с платежными карточками это совсем небольшая доля. Так, удельный вес убытков от незаконных действий и сомнительных операций с использованием платежных карт в общем объеме всех операций с платежными карточками составлял лишь 0,0048% (в первой половине 2019 года - 0,0043%). В то же время мы осознаем, что для каждого отдельного человека, который понес потери из-за мошенников, это может быть существенным и, конечно, неприятным случаем», - рассказали в НБУ.

В то же время средний размер потерь на одну мошенническую операцию уменьшился - с 2100 гривень в первой половине 2019 года до 1819 гривень в соответствующем периоде 2020 года.

Также стоит отметить уменьшение количества банков, подвергшихся таких убытков. В первом полугодии этого года об убытках отчитались 27 банков-участников карточных платежных систем (40% от общего количества банков), а в первом полугодии 2019 - 30 банков-участников (44% от общего количества банков).

"Поэтому Национальный банк будет продолжать информационную кампанию #ШахрайГудбай и совместно с партнерами обеспечит можно более широкое распространение знаний о финансовой безопасности, чтобы информация о мошеннических сценарии стала доступной всем согражданам"