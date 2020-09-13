В Генпрокуратуре подсчитали, во сколько обошлась Украине аннексия Крыма

Аннексия Крыма Россией нанесла Украине около 1 триллиона гривен ущерба.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает "Радио Свобода".

Он также добавил, что поскольку оккупация украинского полуострова продолжается, эта сумма будет увеличиваться.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен", - отметил он.

Напомним, Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта "референдум" о якобы самоопределении полуострова.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников "референдума" высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

