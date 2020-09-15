В Украине доллар стремительно пошел вверх: курс в обменниках

Национальный банк Украины на вторник, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,25 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2800,03 (14 сентября – 2790,03) 100 EUR – 3324,76 (14 сентября – 3306,74) Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 15 сентября, ослаб на 5 копеек - до 28,10 грн/долл.

По отношению к евро украинская валюта снизилась на 13 копеек - до 33,33 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,87 грн за доллар, евро – 32,80 грн за евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 18:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,98/28,00 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,24/33,26 гривни/евро.

Днем ранее, в понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.