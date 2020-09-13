В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: новый прогноз аналитиков

В Украине курс доллара к 20 сентября перешагнет психологическую отметку в 28 грн/$, уверены опрошенные эксперты.

На наличном рынке гривня может опуститься до 28,1 грн/$.

"Доллар на межбанке доберется до отметки в 28 гривен и будет пробовать ее пройти. Пока факторов для пробития этого уровня нет, на этой отметке гривна и остановит свое падение", – предполагает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По планам Нацбанка, экономика Украины в ближайшее время будет приспосабливаться к новым условиям после кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Дефицит текущего счета будет расширяться, но останется на уровне около 4% ВВП.

Негативной же новостью для курса гривни стало сообщение о том, что в Киеве с 14 сентября ужесточат карантин из-за коронавируса на две недели, так как столица попала в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит ослабляться и будет торговаться в диапазоне 27,8-27,9 гривен за доллар. Не исключено и падение ниже психологической отметки 28 грн/$", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

А вот аналитик Roboforex Андрей Гойлов озвучивает более позитивные оценки. Он считает, что доллар может даже подешеветь до 27,75грн/$. Правда, у Нацбанка будут все шансы спровоцировать разворот курса: достаточно всего лишь выйти на валютный рынок и скупить валюту. В таком случае, отмечает эксперт, доллар, вероятно, подорожает до 28 грн/$.

Основные продавцы пока на рынок не выходят – очевидно, ждут более высоких котировок. Курс единой европейской валюты в соответствии с глобальным движением на мировых рынках укрепился до отметки в 33,16 грн.

Что будет с курсом доллара до конца сентября

"Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого, президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – рассказывает аналитик Егор Комов.

Правда, чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены.

Как правильно покупать доллары

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.