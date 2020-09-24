Больницы Харьковщины получили 16 новых аппаратов ИВЛ

Новые аппараты искусственной вентиляции легких появились сразу в трех опорных больницах области по борьбе с COVID-19.

В детской «инфеикционке» сейчас находится 8 маленьких пациентов с коронавирусом. Состояние больных может меняться каждый час, отмечают специалисты, поэтому такие аппараты премиум-класса для реаниматологов необходимы.

Андрей Остапенко, и.о. зав. отделением интенсивной терапии детской инфекционной больницы

Це добре, що ми їх отримали, вони нові, вони всі робочі. Будемо працювати. Є важкі, є на кисневій терапії, на кисневій - це поки без апаратів ШВЛ, але такі, треба спостерігати, може змінюватись ситуація погодинно навіть.

Областные чиновники приобрели 16 новых аппаратов ИВЛ. По четыре - для чернобыльского диспансера и детского медучреждения, еще 8 - предусмотрены для областной «инфекционки». Там сейчас с диагнозом COVID -19 лечатся 226 человек. 11 больных - в реанимации.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Щоб все ж таки мешканці області побачили, що ми працюємо, тому що досить багато запитів надходить про те, що робиться у зв'язку із серйозним поширенням коронавірусу із антирекордами, які є. Ми передаємо велику, на мій погляд, партію, це 16 апаратів ШВЛ, які були закуплені за кошти обласного бюджету.

В ближайшее время за счет средств из областного бюджета приобретут еще 20 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, подчеркнул Алексей Кучер.