Дело о кооперативной схеме: в Харькове будут судить бывших чиновников горсовета

Бывший главный архитектор, а ныне советник мэра Харькова Сергей Чечельницкий, еще у дверей зала дает понять – общаться с прессой не желает.

Сергей Чечельницький, подозреваемый:

Нет, я не разговариваю на эти темы, полностью абсурд.

На подготовительном заседании и бывшая заместитель Геннадия Кернеса, которая сейчас также среди его советников, Татьяна Овинникова. В зале суда она сидит рядом с Чечельницким и не расходится в позиции с коллегой.

Татьяна Овинникова, подозреваемая:

Я считаю незаконным, а общаться будем с вами через пресс-службу.

Оба бывших чиновников подозревают в мошенничестве с землей по так называемой кооперативной схеме. Основана она на прорехах в законодательстве, которые были еще со времен СССР. В соответствии с ними земля громады может выделяться бесплатно под застройку, но лишь ЖСК, которые созданы людьми, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И в Харькове землю таким способ получил под особняки люди, близкие к мэрии, и бизнес-структуры под коммерческую застройку. По такой схеме в городе сначала выделяли земли в рекреационной зоне, а со временем и по всему Харькову. В общем громада потеряла более 650 гектаров земли, стоимостью более 4 миллиардов гривен. Сейчас дело касается лишь небольшой части выделенных таким образом земель.

Евгений Лисичкин, соучередитель ГО "Антикорупционный центр"

Гектарів, 8 кооперативів, загальна сума 131 млн гривень, це невеличка частина цих кооперативів, які масово виділялися в 2008-му - 2009-му роках. Територія кооперативу - це вулиця - Біла акація, це досить така статусна вулиця за парком Горького, це Лісопарк, там близько 10 гектарів і це Журавлівський гідропарк.

Потерпевшей стороной по делу выступает горсовет. Его представители также присутствуют в зале, но комментировать не желают.

А можете с нами пообщаться? Как представители потерпевшей стороны?

Защита придирчиво изучила дело – в общем 37 томов. И утверждает - состава преступления нет, а значит, и признавать вину не в чем. Невиновность своих подопечный планируют доказать в течение судебного процесса.

Юлия Плетнева, адвокат Сергея Чечельницького:

Никакой кооперативной схемы не существует, поскольку решение принималось исключительно коллегиальным органом на сессии Харьковского городского совета и по аналогии тогда здесь на скамье подсудимых должны быть абсолютно все депутаты, которые участвовали при принятии всех решений по выделению земельных участков.

Среди подозреваемых по делу кроме бывших чиновников горсовете - те, кто создавал так называемые кооперативы. Следствием и сопровождением в суде занимается Генеральная прокуратура. На подготовительное заседание прокуроры прибыли из Киева. Оснований для возврата обвинительного акта не видят. Подозрение считают обоснованным и доказанным.

Денис Мирополец, прокурор отдела Генеральной прокуратуры:

Без мети поліпшення своїх житлових умов особи створювали кооперативи. У подальшому Харківська міська рада без наявних на те повноважень, органами доведено, що вони не мали права виділяти ці земельні ділянки. цим кооперативам надавались не для того, щоб поліпшувати свої умови, вони використовувались іншим чином. Є ті, які були безпосередньо, шахрайські дії вчиняли і ті, хто ім були пособникам у всьому.

Роли всех подозреваемый изложены на более чем 250 страницах обвинительного акта. По решению суда его будут оглашать уже 29 мая, во время первого заседание по существу.