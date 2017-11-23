Дело об убийстве таксиста на Баварии: суд приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы

Резонансное убийство таксиста на Баварии произошло в октябре 2015-го. Водителя автомобиля Daewoo Nexia нашли мертвым вблизи жилых домов около 9 утра. Тогда в полиции сообщали, то мужчине выстрелили в голову, после чего он погиб на месте. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, через два года после совершения преступления, рассказывают в прокуратуре, им удалось доказать вину задержанного. Накануне убийства 33-летний уроженец Запорожской области всю ночь играл в азартные игры в покерном клубе, рассказывает руководитель местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков. Около 6 утра недалеко от станции метро «Пушкинская» мужчина увидел такси и договорился с водителем о поездке.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2:

По приїзду на місце, він попросив зупинити автомобіль на вулиці Чехова. Після чого, дістав пістолет ПМ, приставив його до голови таксиста та вистрелив. Від отриманого поранення водій таксі помер на місці.

Добычей убийцы стали 400 гривен, мобильный телефон и обручальное кольцо таксиста, а также навигатор из машины, подчеркивают в прокуратуре, после убийства обвиняемый пытался продать вещи. Мужчина неоднократно судим, во время расследования также выяснилось, что он хранил дома арсенал боеприпасов – при проведении обыска у подозреваемого правоохранители обнаружили патроны, гранаты и подрывные устройства. Октябрьский районный суд Харькова признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2:

Під час судового розгляду ми спромоглися доказати корисливий мотив даного злочину та умисність його вчинку. Що стосується самого обвинуваченого, то свою вину в інкримінованому обвинуваченні він визнав частково та намагався переконати суд в тому, що вбивство він скоїв випадково.

Госбвинители требовали для мужчины 15 лишения свободы, поэтому прокуратура готовит апелляционную жалобу, чтобы добиться более строгого наказания.