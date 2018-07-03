ДТП на Сумской: адвокат Зайцевой рассказала, почему её подзащитную возили в больницу

По словам адвоката Алены Зайцевой, Юлии Козырь, девушку-водителя "Лексуса" возили в больницу из-за головных болей. Козырь сказала, что она обращалась к врачам в СИЗО по поводу головной боли её клиентки неоднократно, но направили её на обследование один раз. Также, отметила адвокат, Зайцеву осмотрел врач в СИЗО, после его рекомендаций девушку отправили в больницу, поскольку необходимого оборудования, в частности, томографа, в СИЗО нет. Козырь подчеркнула, что диагноз связан с последствиями аварии, в которую попала Зайцева в 2007 году.

Напомним, 27 июня в инетрнете появились фото, на которых Алена Зайцева сидит на улице возле ЦКБ №5 с несколькими женщинами. Вскоре, в прокуратуре сообщили, что 26 июня она проходила обследование и вскоре была доставлена обратно в СИЗО.

Алена Зайцева - одна из обвиняемых в резонансном деле о ДТП в центре Харькова. Авария на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошла 18 октября прошлого года. После столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" под управлением Алены Зайцевой вылетел на тротуар. 6 человек погибло, еще 5 оказались в больнице.