Где в понедельник нет воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал",в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 15 (п. №1) до 17:00 14.09.20 г.; ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 22, 24, 26, 30, 36, 36-а, 37, ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 7, ул. Культуры, 6 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №3, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

А также:

Киевский район:

пл. Конституции, 20 до 17:00 14.09.20 г.; ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 17:00 14.09.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27(стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (стояк), ул. Героев Труда, 33-д (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 22, ул. Полтавский Шлях, 33(п. №1, стояк), ул. Архангельская, 10-а (п. №2), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №3), ул. Власенко, 22 (п. №6), ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №1, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, №5, спаренный стояк) до 20:00 14.09.20 г.; пр. Гагарина, 39 (п. №2) до 22:00 14.09.20 г.; ул. Александра Матросова, 8 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 14.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №8, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №1, стояк) до 20:00 14.09.20 г.