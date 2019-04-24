"ХарьковАрены" не будет: на месте недостроя построят жилой комплекс

На этом месте должна быть "ХарьковАрена" - современный комплекс, в котором могли проходить как различные спортивные мероприятия, так и концертные.

В декабре 2011 года Высший совет ФИБА Европа определил Украину как страну, в которой пройдет Еврочемпионат по баскетболу 2015 года.

Строительство арены в Харькове взялся спонсировать олигарх, близкий к семье Януковича, - Сергей Курченко.

Строительство начали в 2013 году, а срок сдачи определили на декабрь 2014.

Но после Революции достоинства и бегства Курченко вслед за Януковичем строительство объекта прекратилось.

После нескольких лет простоя гигантского стройплощадки в мэрии решили изменить целевое назначение земли и позволить новому застройщику построить здесь жилой комплекс. Хотя это именно тот объект, говорят оппоненты власти, куда стоило бы потратить бюджетное финансирование или найти инвестора.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Я хотел бы напомнить Геннадию Адольфовичу его фразу 2013 года: «Я не исключаю, что строительство "ХарьковАрены" будет вестись и за счет города, я жду обещанной децентрализации власти, чтобы мы были более мобильны и оперативны». Децентрализация у нас действует с 2016 года и, к сожалению, приоритеты городской власти поменялись.

Депутат настаивает: даже если сейчас нет средств на спортивное строительство, хотя они нашлись на зоопарк и сад Шевченко - не стоит позволять застраивать такой участок многоэтажками. Но мэр уверяет, что не все в его власти, ведь сам недострой продан

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Данный объект принадлежал олигарху Курченко, и кому он его продал - мы тут не присутствовали. Нам, конечно, жаль, что мы не смогли построить ХарьковАрену, но мы уделяем достаточно внимания реконструкции Дворца Спорта.

Для "ХарьковАрены" же, если когда-нибудь найдется инвестор, в мэрии пообещали найти другое место.