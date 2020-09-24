«Хватит нас травить»: харьковчане снова требовали закрыть «Коксохим»

Возле здания облгосадминистрации собираются харьковчане, которые требуют закрыть Коксохимический завод. Мол, от едкого запаха и выбросов страдают не один год. Обращались в суды, выходили на пикеты. Власть, говорят люди, безразлична.

В то же время жители Новобаварского и Холодногорского районов Харькова, а на акцию протеста вышли преимущественно они, собираются и дальше бороться за свое право дышать чистым воздухом.

АНДРЕЙ МАТЮЩЕНКО, харьковчанин

В хаті ми там спимо вночі, і форточка открита, і вона бистренько закриває, воніще страшне

ЕЛЕНА РЕШЕТЬКО, председатель гражданской экологической организации "ЭКОЦИД.НЕТ"

Всю ніч сьогодні і позавчора, і вчора дихати нічим. Я маю бронхіальну астму, інвалідність. Як я дихаю? Я помираю

По мнению участников акции протеста, в последнее время ситуация ухудшилась. Хотели непосредственно пообщаться с руководством завода, но из-за карантина сделать это не могут. Создали петицию на сайте президента, чтобы вмешались центральные органы власти. Сейчас петицию подписали несколько тысяч человек. Для её рассмотрения президентом надо двадцать пять тысяч подписей.

ЮЛИЯ СОЛОДИЛОВА, харьковчанка

Майже кожного дня або через день я маю або присмак такий у роті від того запаху і відчувається сам сморід. В районі Хоодної Гори я живу

МАРИНА БОВТ, харьковчанка

Я навіть зараз відмовилась від ранкових пробіжок. Кожного дня я бігала вранці. Зараз я розумію, що не можу цього робити. Я розумію, що роблю гірше для свого здоров'я, тобто це не має сенсу

К людям вышел представитель областного департамента экологии и природных ресурсов. Рассказал: завод проверила государственная экологическая инспекция, по результатам проверки должностных лиц предприятия оштрафовали немного менше, чем на триста гривен. Такие маленькие суммы, потому что законодательство старое. Экологи обратились в суд

ДМИТРИЙ ТОПЧИЙ, зам.начальника облуправления рационального использования природных ресурсов и оценки влияния на окружающую среду

Позов про нарахування збитків, які нанесені державі, здійснення викидів без дозволу. Це третій етап, як я казав. А по друге, це саме призупинка діяльності. Тобто, при зупинка, ще нарахування збитків

Участники акции протеста ждать решения суда не собираются. Уже в эту субботу выйдут на очередной пикет возле завода.