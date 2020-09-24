Маленький харьковчанин борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение

6-летний харьковчанин Максаков Даниил борется с тяжелым заболеванием. В 2016 году врачи поставили ребенку тяжелый диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

Мальчик проходил лечение. Однако в сентябре 2020 у ребенка произошел второй изолированный костно-мозговой рецидив.

Чтобы побороть болезнь, Даниилу уже сегодня требуется трансплантация костного мозга. Однако в Украине врачи уже не могут помочь ребенку.

Сейчас он находится в Республиканском научно-практическом центре онкологии гематологии и иммунологии Республики Беларусь.

На лечение и трансплантацию необходимо собрать 190 тысяч долларов, однако близкие Даниила уже не имеют средств.

В связи с этим семья мальчика обращается ко всем неравнодушным с просьбой о помощи на лечение ребенка.

«Просим спасти от смерти нашего сына», - обращается ко всем, кто может и хочет помочь, мама ребенка, Марина Максакова.

Карты для оказания помощи

UAH 4149 6293 8708 1938 (гривны)

USD 5168 7427 2469 1385 (доллары) Максаков Дмитрий Олегович.

Связаться с мамой Даниила можно по телефону: 0979929347 (Максакова Марина Вячеславовна)

Или по E-mail: violetta.mihaylik@gmail.com.