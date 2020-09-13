Медики рассказали о текущем состоянии избитого экс-политзаключенного Балуха

Бывший политзаключенный Владимир Балух, которого ранее избили в Киеве, остается в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на его врачей сообщила нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко в воскресенье, 13 сентября.

"От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем", - сказано в публикации.

Накануне депутат рассказала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха. Его прооперировали и перевели в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Ранее во вторник об избиении Балуха сообщил режиссер Олег Сенцов. Он сообщил, что у потерпевшего сломана рука и ключица.

Позднее стало известно, что Балуха избили на территории киевского Гидропарка. По данным полиции, у него пропали телефон и банковская карта.

Позже врачи заявили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.