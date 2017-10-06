Мелочь нашлась. Автоматы в харьковской "подземке" снова принимают 5-гривневые купюры

Приём 5-гривневых купюр автоматами по продаже разовых билетов в метро возобновился, после того, как харьковчане стали жаловаться на неудобства нововведений харьковской «подземки». В прошлую пятницу специальные устройства, которые выдают билеты для поездки в метро, начали принимать только монеты и купюры номиналом 1 и 2 гривны, что вызвало ряд возмущений среди пассажиров. В КП «Харьковский метрополитен» и в мэрии уверяли, чтобы обеспечить автоматы монетами, каждый день предприятие разменивало в банке до 50 тысяч гривен. Но, утверждали тогда в пресс-службе, такой возможности с прошлой недели не имели, поэтому сдачу из 5 гривен автомат выдавать перестал. Вместе с тем, в ответе на информационный запрос «Телекомпании АТН» пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что потребность регионов страны в наличных средствах удовлетворяется, в том числе в монетах, через банковские учреждения региона. А обслуживающие банки в рабочем порядке обеспечивают наличными средствами предприятия разных форм собственности. Одновременно отметили, что банковские учреждения, работая с клиентами, должны обеспечивать их потребности в разменных монетах, в первую очередь, за счет собственных поступлений, а при их дефиците – обращаться в НБУ. Вскоре, в мэрии сообщили, что выбрали наперед все лимиты разменной монеты, которые выделялись НБУ, и сделали достаточный запас мелочи. А значит, до конца октября, метрополитен разменной монетой обеспечен и теперь там готовятся к следующему месяцу. На такие действия чиновников повлияло именно давление общественности, уверены в Харьковском антикоррупционном центре, поскольку на этот раз после нововведений «подземки» большинство харьковчан сразу восприняли их как нарушение своих прав.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

Я считаю, что только реакция общественности в данном случае являлась той силой, которая могла сдвинуть и сделать почти невозможное, потому что антимонопольный комитет с 2013-го года рекомендовал Харьковскому метрополитену обеспечить размен денег и обеспечить максимально возможный доступ граждан в метро независящий ни от купюр, ни от их номинала, ни от чего ещё.

Однако эти решения горсовета и коммунальщиков – лишь временное решение проблемы, считает антикоррупционер Владимир Рысенко и подчеркивает, что в метрополитене необходимо внедрять новые технологии и менять систему оплаты за проезд кардинально, чтобы сделать её более прозрачной.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

Установить автоматы, которые принимают оплату с банковской карты непосредственно. Не пополнение на какой-то суррогат, а непосредственно банковской картой. Система эта в Киеве работает и прекрасно себя зарекомендовала. Я считаю, два способа, то есть считать харьковчан теми потребителями, чье мнение для тебя очень важно, а во-вторых - уходить в сторону безналичных платежей.

В октябре в «подземке» появятся первые аппараты по продаже билетов, которые будут принимать все гривневые купюры от одной до 500, уверяют тем временем чиновники. Они будут выдавать сдачу бумажными деньгами – сначала эти терминалы установят на станциях с наибольшим потоком пассажиров, в зимой они будут стоят во всех вестибюлях метрополитена, действующие автоматы тоже убирать не станут. А вот возможность заплатить за проезд в метро с помощью банковской карты харьковчане получат в следующем году, обещают в мэрии.