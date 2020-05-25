Метро в Харькове открыли для пассажиров. Какие правила действуют и что будет с ценами на проезд?

Вход только в защитных масках или респираторах, термометры и антисептики возле турникетов. Харьковская подземка возобновила свою работу после двух месяцев «под замком». С сегодняшнего дня харьковский метрополитен работает в условиях пандемии.

Нина Степанова, сотрудница метрополитена:

Вот смотрите, у нас есть чем мерять температуру, при входе на работу мы отмечаемся у дежурной и там нам еще меряют. - Скільки? - 36, 6.

Горожане говорят - после ослабления карантина и начала ремонтных работ на Московском проспекте, передвигаться по городу стало невозможно, поэтому открытие метрополитена ждали с нетерпением больше недели.

Денис, пассажир метрополитена:

Пользуюсь часто. И удобно, на самом деле. А до этого тролейбус, ремонты, было нереально добираться.

Елена, пассажирка метрополитена:

Добиралась двуми видами транспорта. И метро значительно облегчает нам жизнь. Главное, чтобы сохранялась дистанция, и все остальное.

На платформах и в вагонах будет звучать сообщение о соблюдении дистанции. Без средств защиты в метро не пустят. Следить за соблюдением масочного режима будут работники метрополитена и полицейские. Подвижной состав будут дезинфицировать, обещают в горсовете. И уверяют, на стоимость проезда карантин не повлияет: тарифы не повысят.

Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры:

Вопрос "неработы" метро никак не привязан к тарификации. Меры безопасности – мы обращаемся к людям, чтобы использовали маски. Это единственное, что мы можем делать. У нас 4 раза в день, в сутки, будет делаться дезинфекция вагонов. В конце на тупиках, и станции – реже, потому что это невозможно делать с людьми.

Штат сотрудников, говорят в метрополитене, во время карантина сохранить удалось, однако несколько сотен людей брали отпуск за свой счет.

Вячеслав Стаматин, директор КП «Харьковский метрополитен»:

Мы старались отпускать не принудительно, никого не отпускали принудительно. В связи с ситуацией, в связи с карантином, писали – просим отпустить на свой счет. Порядка 400 человек.

Однако задержка с зарплатой перед работниками есть, признают в КП, поэтому собираются брать кредит в банке, чтобы закрыть долги, образовавшиеся во время карантина. По словам директора метрополитена, Вячеслава Стаматина, во время простоя харьковская подземка понесла существенные убытки.

Вячеслав Стаматин, директор КП «Харьковский метрополитен»:



Ну, только прямые убытки – больше 180 миллионов. Сумма кредита, которую мы будем запрашивать, около 50 млн, все на зарплаты и соответственно будем погашать долг, другого выхода нет.

В первый день работы после длительного перерыва на станциях существенного ажиотажа не было и пассажиропоток снизился. В утренние часы пик подземкой воспользовались 40 тысяч пассажиров, говорят в метрополитене, а это вдвое меньше, чем обычно.